Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Может быть, его устраивает, что он по сути-то и не играет. А может, просто жить нравится в Италии. Для футболиста нужна деятельность, практика. Наша карьера скоротечная и какие-то простои — это нехорошо. Пусть решает руководство, что с ним делать дальше. Человека в команде нужно держать такого, который будет приносить пользу. Он уже год там просидел, наверняка потерял игровой тонус, а может даже и интерес к игре. Вот он уехал, думал, что там футбол повыше, да это так, но и конкуренция выше. Там своих футболистов полно, которые хотят играть», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 31-летний нападающий провел за итальянскую команду шесть матчей во всех турнирах, в общей сложности сыграв 121 минуту. Результативными действиями россиянин не отметился.