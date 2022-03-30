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Гаврилов — о Кокорине: «Может быть, ему просто нравится жить в Италии, поэтому сидит там»

Юрий Гаврилов считает, что Кокорину просто нравится жить в Италии
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Может быть, его устраивает, что он по сути-то и не играет. А может, просто жить нравится в Италии. Для футболиста нужна деятельность, практика. Наша карьера скоротечная и какие-то простои — это нехорошо. Пусть решает руководство, что с ним делать дальше. Человека в команде нужно держать такого, который будет приносить пользу. Он уже год там просидел, наверняка потерял игровой тонус, а может даже и интерес к игре. Вот он уехал, думал, что там футбол повыше, да это так, но и конкуренция выше. Там своих футболистов полно, которые хотят играть», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 31-летний нападающий провел за итальянскую команду шесть матчей во всех турнирах, в общей сложности сыграв 121 минуту. Результативными действиями россиянин не отметился.

Александр Кокорин. «Он приходит на стадион или смотрит в своем доме». В «Фиорентине» рассказали о ситуации с Кокориным
Александр Кокорин
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Фиорентина
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«Он приходит на стадион или смотрит матч в своем доме». В «Фиорентине» рассказали о ситуации с Кокориным

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2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
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 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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2.04 16:00
Специя – Венеция
 - : -
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 - : -
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 - : -
3.04 16:00
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 - : -
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 - : -
3.04 19:00
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 - : -
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Ювентус – Интер
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Верона

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Николо Дзаньоло

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 23 1 8
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