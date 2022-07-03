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В «Фиорентине» остались разочарованы заявлением агента Кокорина о желании игрока остаться в клубе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

В «Фиорентине» разочарованы заявлением агента форварда Александра Кокорина о желании футболиста остаться в итальянском клубе, сообщает Football Italia.

Вчера, 2 июля агент 31-летнего россиянина Тимофей Бердышев сообщил, что футболист не намерен покидать Флоренцию, несмотря на предложения из России. Также он отметил, что «Фиорентина» не предлагала игроку обсудить расторжение контракта, который действует до конца июня 2024 года.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 4,5 миллиона евро.

За все время форвард принял участие в 11 матчах итальянской команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями, получив 2 желтых карточки.

Источник: https://football-italia.net/kokorin-has-no-intention-of-leaving-fiorentina/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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