Директор «Аталанты» о Миранчуке и «Торино»: «Это нормально, что им интересуются другие клубы»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался об интересе «Торино» к Алексею Миранчуку.

«Миранчук в «Торино»? Это нормально, что им интересуются другие клубы. Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять такой интерес вполне естественно. У «Аталанты» нет незакрытых позиций, у нас полный состав, тем более в этом году мы не играем в Европе, но у нас есть позиции, которые мы хотим усилить», — приводит слова Перкасси Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. При этом туринцы намерены включить в договор право выкупа игрока.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.