Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:26

Директор «Аталанты» о Миранчуке и «Торино»: «Это нормально, что им интересуются другие клубы»

Гендиректор «Аталанты» Перкасси высказался об интересе «Торино» к Алексею Миранчуку
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался об интересе «Торино» к Алексею Миранчуку.

«Миранчук в «Торино»? Это нормально, что им интересуются другие клубы. Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять такой интерес вполне естественно. У «Аталанты» нет незакрытых позиций, у нас полный состав, тем более в этом году мы не играем в Европе, но у нас есть позиции, которые мы хотим усилить», — приводит слова Перкасси Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. При этом туринцы намерены включить в договор право выкупа игрока.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bergamo.corriere.it/atalanta/22_giugno_30/miranchuk-toro-trattativa-sta-entrare-vivo-ilicic-ci-vedremo-appena-arriva-zingonia-6d3a601e-f861-11ec-945e-5641b5c99a2d.shtml?refresh_ce
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Проблемы со здоровьем, иск в суд, армейское беззаконие. Все, что известно о деле Ивана Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Фиорентине» остались разочарованы заявлением агента Кокорина о желании игрока остаться в клубе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости