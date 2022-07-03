Директор «Аталанты» о Миранчуке и «Торино»: «Это нормально, что им интересуются другие клубы»
Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался об интересе «Торино» к Алексею Миранчуку.
«Миранчук в «Торино»? Это нормально, что им интересуются другие клубы. Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять такой интерес вполне естественно. У «Аталанты» нет незакрытых позиций, у нас полный состав, тем более в этом году мы не играем в Европе, но у нас есть позиции, которые мы хотим усилить», — приводит слова Перкасси Corriere della Sera.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. При этом туринцы намерены включить в договор право выкупа игрока.
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в 25 матчах команды, на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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11
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12
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14
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15
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16
|Специя
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17
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18
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19
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20
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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