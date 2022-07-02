Кокорин не собирается покидать «Фиорентину», несмотря на предложения из России

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не собирается покидать команду в это трансферное окно. Об этом агент игрока Тимофей Бердышев рассказал FirenzeViola.

«Саша принял вызов во Флоренции 16 месяцев назад с большим энтузиазмом и убежден, что хочет продолжить играть. Не знаю, почему он не играл стабильно, но могу сказать, что его отношения с клубом и городом не изменились. Он просто хочет играть и забивать голы.

Никто из клуба не связывался с нами, чтобы обсудить расторжение контракта. И игрок не обсуждал это со мной, поэтому я не рассматриваю этот вариант сейчас.

Не буду отрицать, что есть предложения из России, и некоторые клубы звонили, чтобы узнать информацию о Кокорине. Но Саша хочет продолжит свой опыт с «Фиорентиной», — сказал Бердышев.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 31-летний россиянин принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями. В общей сложности футболист провел на поле в сумме 125 минут.

Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Кокорина в 800 тысяч евро.