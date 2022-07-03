«Челси» предлагает «Ювентусу» 80 миллионов евро за де Лигта. Туринцы просят на 10 миллионов евро больше

«Челси» все еще пытается приобрести защитника «Ювентуса» Меттейса де Лигта, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, лондонцы готовы предложить за голландца около 80 миллионов евро. Однако «Юве» просит от 90 миллионов.

«Челси» готов предложить де Лигту пятилетний контракт и зарплату в районе 11 миллионов евро.