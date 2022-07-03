«Челси» предлагает «Ювентусу» 80 миллионов евро за де Лигта. Туринцы просят на 10 миллионов евро больше
«Челси» все еще пытается приобрести защитника «Ювентуса» Меттейса де Лигта, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, лондонцы готовы предложить за голландца около 80 миллионов евро. Однако «Юве» просит от 90 миллионов.
«Челси» готов предложить де Лигту пятилетний контракт и зарплату в районе 11 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.
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5
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|0
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13
|Болонья
|0
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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