«Лацио» близок к покупке вратаря российского происхождения Проведеля из «Специи»

«Лацио» близок к покупке вратаря «Специи» Ивана Проведеля, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, римский клуб предложил 3 миллиона евро и готов подписать контракт с 28-летним футболистом до 2027 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

Проведель — итальянский вратарь российского происхождения. Его отец — итальянец, а мать — русская.

Голкипер выступает за «Специю» с октября 2020 года. В прошлом сезоне он пропустил 52 гола в 31 матче за команду, отыграв 7 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Проведеля в 3,5 миллиона евро.