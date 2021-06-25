Тотти рад, что Моуринью возглавил «Рому»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рад, что новым главным тренером римской команды стал Жозе Моуринью. Португалец, о назначении которого было объявлено 5 мая, прибудет в Рим на следующей неделе.

«Мы всем ждем его прибытия. Мы взял сильнейшего тренера мира. Тренироваться у него было бы неплохо. Но не сейчас, когда я был молод, да. Звонили ли мне из «Ромы»? Я ни с кем не разговаривал из клуба. Надеюсь ли на телефонный звонок? Нет, телефон выключен», — цитирует Il Romanista Тотти.

В сезоне-2020/21 «Рома» заняла 6-е место в серии А и получила путевку в групповую стадию Лиги Европы.

Напомним, 44-летний Тотти закончил карьеру футболиста в 2017 году. Футболист выступал за римский клуб с 1992 года, в составе которого стал чемпионом Италии и девятикратным серебряным призером серии А, а также двукратным обладателем Кубка страны. Тотти провел 785 матчей за «Рому», в которых забил 307 голов и сделал 184 результативные передачи.