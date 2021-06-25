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Марушич, которым интересовались «Спартак» и «Динамо», может продлить контракт с «Лацио»

12:30
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Защитник «Лацио» Адам Марушич может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в июле агент 28-летнего черногорца Маттео Кежман встретится с руководством клуба, чтобы обсудить продление контракта до 2025 года. Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Спартак» и «Динамо».

В минувшем сезоне Марушич провел 46 матчей за «Лацио», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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