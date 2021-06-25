«Ювентус» заинтересован в переходе Шомуродова

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов может в летнее трансферное окно перейти в «Ювентус». Как сообщил в Twitter инсайдер Николо Скира, туринский клуб заинтересован в подписании 25-летнего игрока сборной Узбекистана.

Руководство «Ювентуса» запросило информацию по поводу возможного перехода Шомуродова.

Напомним, 8 января 2021 года итальянский портал Tuttosport писал, что туринский клуб хочет арендовать Шомуродова до конца нынешнего сезона.

Шомуродов в прошлом году перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро. Он подписал контракт до 2024 года.

В сезоне-2020/2021 форвард в 31 матче чемпионата Италии забил 8 голов и сдедал 1 результативную передачу.