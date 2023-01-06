Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:45

«Торино» становится фаворитом в борьбе за Шомуродова

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Итальянские СМИ предполагают, что после матча 16-го тура серии А «Торино» — «Верона» (1:1) туринский клуб стал фаворитом в борьбе за узбекского форварда «Ромы» Элдора Шомуродова.

Ничейный исход против «Вероны», где роль выдвинутого форварда без особого успеха выполнял полузащитник Никола Влашич, показал руководству «Торино», что удачно завершить сезон без нового чистого форварда будет нереально.

«Торино» и раньше был заинтересовал в услугах Шомуродова, с которым пытается расстаться «Рома», а сейчас туринский клуб готов активизироваться. Речь идет об аренде с правом выкупа, а в сделку с «Ромой» может быть включен полузащитник Саша Лукич.

Ранее сообщалось, что 27-летним узбеком также интересуются «Фиорентина» и «Сампдория».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел за римский клуб 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» сделал первое предложение «Анже» по трансферу полузащитника Унаи

Полузащитник Маккенни отказывается переходить из «Ювентуса» в «Астон Виллу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 - : -
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости