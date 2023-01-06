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Сегодня, 18:21

«Наполи» сделал первое предложение «Анже» по трансферу полузащитника Унаи

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» сделал первое предложение по полузащитнику сборной Марокко и «Анже» Аззедину Унаи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, первое предложение от итальянского клуба составляет 15 миллионов евро. «Наполи» готов подписать 22-летнего игрока сейчас, но позволить ему остаться в «Анже» до конца текущего сезона. Переговоры между клубами продолжаются. Позиция полузащитника будет иметь решающее значение.

Ранее сообщалось, что Унаи интересуются клубы АПЛ — «Лестер», «Вест-Хэм» и «Ньюкасл».

В сезоне-2022/23 марокканский футболист принял участие в 14 матчах «Анже» и не отличился результативными действиями. На ЧМ-2022 футболист сыграл во всех 7 встречах сборной Марокко и занял с командой четвертое место по итогам турнира.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Twitter-аккаунт Фабрицио Романо
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2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
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 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
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 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
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7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
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Болонья – Аталанта
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