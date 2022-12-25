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Шомуродовым интересуются «Фиорентина» и «Сампдория»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Как утверждает источник, 27-летний узбек попал в сферу интересов «Сампдории» и «Фиорентины». «Рома» хочет получить за футболиста 10 миллионов евро, но заинтересованные в форварде клубы не готовы платить такую сумму.

19 декабря сообщалось, что на игрока также претендует «Торино».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол в 8 матчах за римлян во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Сампдория
ФК Фиорентина
0
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
 - : -
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Удинезе – Эмполи
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