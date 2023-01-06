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Сегодня, 19:04

Полузащитник Маккенни отказывается переходить из «Ювентуса» в «Астон Виллу»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Астон Вилла» находится в числе претендентов на полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает Goal.

Однако сам футболист пока отказывается от переезда в Бирмингем, поскольку он хочет выступать за более статусный клуб.

«Старая синьора» хочет выручить с продажи 24-летнего американца порядка 40 миллионов евро.

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
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 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
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 Специя 16 3 5 8 16-28 14
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Фиорентина – Сассуоло
 - : -
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