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«Торино» приостановил тренировки из-за случаев коронавируса в команде

15:53
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Футбольный клуб 23 февраля «Торино» приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает сайте итальянского клуба.

Положительные тесты на коронавирус за последние несколько дней в «Торино» сдали три футболиста.

«В связи с непредвиденной ситуацией, связанной со случаями инфицирования COVID-19 в команде, по рекомендации местных органов здравоохранения, «Торино» с сегодняшнего дня приостанавливает тренировки в ожидании дальнейших тестов», — говорится в сообщении.

Ближайший матч в чемпионате Италии «Торино» должен провести 26 февраля на своем поле против «Сассуоло».

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