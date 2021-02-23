Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сассуоло» может быть перенесен на более позднюю дату, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Встреча назначена на 26 февраля. Однако 23 февраля клуб из Турина приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

Положительные тесты на коронавирус за последние несколько дней в «Торино» сдали три футболиста.

Туринский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В активе «Сассуоло» 35 баллов (8-я строчка).