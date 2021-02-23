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У Кокорина может измениться главный тренер в «Фиорентине»

13:02
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Маурицио Сарри может стать главным тренером «Фиорентины» по окончании нынешнего сезона, сообщает TMW 23 февраля.

По данным источника, руководство «фиалок» уже провело переговоры с 62-летний итальянцем, однако детали разговора неизвестны.

Последним местом работы Сарри был «Ювентус», откуда специалиста уволили летом прошлого года.

На данный момент команду возглавляет Чезаре Пранделли, с которым «Фиорентина» занимает 13-е место после 23 туров серии А.

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