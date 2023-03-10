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Сегодня, 16:33

«Торино» определил Миранчука приоритетной целью на летнее трансферное окно

Алина Савинова
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«Торино» летом планирует выкупить у «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука на постоянной основе. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, клуб определил россиянина в качестве основной трансферной цели на это лето. Отмечается, что «Торино» не будет искать другие варианты для усиления, пока не разберется с будущим Миранчука. Однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет вернуть полузащитника в свою команду.

Российским футболистом интересуются еще несколько клубов из чемпионата Италии. Сторона Миранчука пока рассматривает варианты.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 19 матчей в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за туринский клуб на правах аренды до лета этого года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/34/1005043510_miranchuk__prioritetnaya_cel_torino_na_letnee_transfernoe_okno
Алексей Миранчук
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
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 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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Специя – Интер
 - : -
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 - : -
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 - : -
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 - : -
12.03 14:30
Лечче – Торино
 - : -
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 - : -
12.03 17:00
Верона – Монца
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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

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П
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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Лацио

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Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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