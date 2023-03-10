«Торино» определил Миранчука приоритетной целью на летнее трансферное окно

«Торино» летом планирует выкупить у «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука на постоянной основе. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, клуб определил россиянина в качестве основной трансферной цели на это лето. Отмечается, что «Торино» не будет искать другие варианты для усиления, пока не разберется с будущим Миранчука. Однако главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет вернуть полузащитника в свою команду.

Российским футболистом интересуются еще несколько клубов из чемпионата Италии. Сторона Миранчука пока рассматривает варианты.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 19 матчей в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за туринский клуб на правах аренды до лета этого года.

