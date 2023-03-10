Чемпионат Италии: «Лечче» — «Торино», «Наполи» — «Аталанта» и другие матчи 26-го тура

26-й тур чемпионата Италии по футболу.

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //

Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь