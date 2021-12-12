Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Торино» победил «Болонью»

16:25
Теги:

«Торино» победил «Болонью» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Туринский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

После этой игры «Торино» занимает 12-е место в таблице серии А, набрав 22 очка. «Болонья» располагается на 9-й строчке — 24 очка.

Италия. Серия А. 17-й тур
12 дек, 14:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:1
Болонья
Голы
Санабрия, 24 (1:0), Скорупски, 69 (2:0), Орсолини, 79 (2:1)
Торино
Милинкович-Савич Бремер (Буонджорно, 46 ) Зима Родригес Синго Войвода Побега Лукич Прат Пьяца (Брекало, 83 ) Санабрия (Дзадза, 88 )
Болонья
Скорупски Хики Сумаоро Теат (Виньято, 84) Де Сильвестри Медель Сориано (Орсолини, 76) Сванберг Арнаутович (Сантандер, 76) Сков Ольсен (Виола, 67) Барроу (Сансоне, 67)
Предупреждения
Санабрия 56, Милинкович-Савич 78  -  Теат 27, Сумаоро 68, Сориано 72, Де Сильвестри 82
Судьи
Дионизи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего
Путин заявил, что в Европе были убеждены в распаде России в 90-х
0