«Никаких оправданий». Бонуччи высказался о матче «Ювентуса» против «Венеции»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался по поводу ничьей в матче серии А против «Венеции» (1:1).
«Никаких оправданий, мы просто потеряли два очка. От нас требуется еще много работы над собой», — написал Бонуччи в Instagram.
После 17 туров чемпионата Италии «Ювентус» с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. «Венеция» (16) занимает 16-ю строчку.
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