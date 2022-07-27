Аллегри прокомментировал ничейный результат в матче с «Барселоной»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги товарищеского матча против «Барселоны» (2:2).
«Мы провели хорошую подготовку, я доволен работой, которую мы делаем на сборе. Мы могли бы уделить больше внимания голам, но это нормально. Кин выступил очень хорошо, как и Закария, который продолжает становиться лучше. Ровелла отыграл 90 минут, ему было нелегко», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.
В следующем товарищеском матче «Ювентус» сыграт против «Реала». Матч запланирован на 31 июля. «Барселона» в этот же день встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».
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|Наполи
|0
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|Ювентус
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9
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12
|Удинезе
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13
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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