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Сегодня, 09:12

Аллегри прокомментировал ничейный результат в матче с «Барселоной»

Сергей Разин
корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото ХК «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги товарищеского матча против «Барселоны» (2:2).

«Мы провели хорошую подготовку, я доволен работой, которую мы делаем на сборе. Мы могли бы уделить больше внимания голам, но это нормально. Кин выступил очень хорошо, как и Закария, который продолжает становиться лучше. Ровелла отыграл 90 минут, ему было нелегко», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

В следующем товарищеском матче «Ювентус» сыграт против «Реала». Матч запланирован на 31 июля. «Барселона» в этот же день встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».

ФК Барселона
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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