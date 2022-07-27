Аллегри прокомментировал ничейный результат в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги товарищеского матча против «Барселоны» (2:2).

«Мы провели хорошую подготовку, я доволен работой, которую мы делаем на сборе. М ы могли бы уделить больше внимания голам, но это нормально. Кин выступил очень хорошо, как и Закария, который продолжает становиться лучше. Ровелла отыграл 90 минут, ему было нелегко», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

В следующем товарищеском матче «Ювентус» сыграт против «Реала». Матч запланирован на 31 июля. «Барселона» в этот же день встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».