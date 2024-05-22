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Американский фонд Oaktree стал новым владельцем «Интера»

Сергей Разин
корреспондент
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Американский инвестиционный фонд Oaktree стал новым владельцем «Интера», говорится в заявлении фонда.

Oaktree получил миланский клуб после того, как предыдущий владелец Suning не смог погасить кредит в 380 миллионов евро, полученный в 2021 году.

«Oaktree с большим уважением относится к истории «Интера», страсти игроков и преданности болельщиков. Мы намерены тесно сотрудничать с нынешней управленческой командой «Интера», партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба как внутри, так и за его пределами, уделяя особое внимание сильному менеджменту и управлению для успешного роста», — говорится в сообщении.

С 2020 года Oaktree владеет 80 процентами французского «Кана», является совладельцем «Суонси» и имеет долю в «Мемфис Гриззлис».

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 Интер 37 29 6 2 87-20 93
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3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
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7
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