«Ювентус» продлит контракт с Камбьясо до 2028 года

Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летний итальянец подпишет соглашение до лета 2028 года, а его зарплата составит 2,4 миллиона евро.

В текущем сезоне Камбьясо провел 39 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.