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Сегодня, 06:41

«Ювентус» продлит контракт с Камбьясо до 2028 года

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летний итальянец подпишет соглашение до лета 2028 года, а его зарплата составит 2,4 миллиона евро.

В текущем сезоне Камбьясо провел 39 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
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5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
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 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
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 Торино 37 13 14 10 36-33 53
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11
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