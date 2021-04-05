Стало известно имя игрока «Торино», который заразился коронавирусом
18:58
Игрок первой команды «Торино» 5 апреля получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает сайт итальянского футбольного клуба.
Игрок, имя которого не называется, изолирован. По данным La Repubblica, коронавирус выявлен у голкипера «Торино» и сборной Италии 34-летнего Сальваторе Сиригу.
В нынешнем сезоне Сиригу провел 26 матчей в серии А и пропустил 48 мячей. В субботу голкипер защищал ворота «Торино» в игре с «Ювентусом» (2:2).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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