Стало известно имя игрока «Торино», который заразился коронавирусом

Игрок первой команды «Торино» 5 апреля получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает сайт итальянского футбольного клуба.

Игрок, имя которого не называется, изолирован. По данным La Repubblica, коронавирус выявлен у голкипера «Торино» и сборной Италии 34-летнего Сальваторе Сиригу.

В нынешнем сезоне Сиригу провел 26 матчей в серии А и пропустил 48 мячей. В субботу голкипер защищал ворота «Торино» в игре с «Ювентусом» (2:2).