Влахович попал в сферу интересов «Атлетико»

«Атлетико» интересуется 21-летним форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает Marca 5 апреля.

По информации источника, за футболистом также наблюдают «Милан» и «Рома». Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.

Серб выступает за «Фиорентину» с лета 2018 года после перехода из «Партизана» за 1,95 миллиона евро. В текущем сезоне Влахович провел за флорентийский клуб 31 матч во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.