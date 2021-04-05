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Влахович попал в сферу интересов «Атлетико»

18:08
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«Атлетико» интересуется 21-летним форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает Marca 5 апреля.

По информации источника, за футболистом также наблюдают «Милан» и «Рома». Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.

Серб выступает за «Фиорентину» с лета 2018 года после перехода из «Партизана» за 1,95 миллиона евро. В текущем сезоне Влахович провел за флорентийский клуб 31 матч во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

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