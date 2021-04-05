Голкипер «Кальяри» заразился коронавирусом

Голкипер «Кальяри» Алессио Краньо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Тест был сдан 4 апреля, после возвращения игрока из расположения национальной команды.

Сейчас голкипер находится на самоизоляции.

В этом сезоне Краньо провел в серии А все 29 матчей, в которых пропустил 50 голов.