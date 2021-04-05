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Голкипер «Кальяри» заразился коронавирусом

19:19
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Голкипер «Кальяри» Алессио Краньо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Тест был сдан 4 апреля, после возвращения игрока из расположения национальной команды.

Сейчас голкипер находится на самоизоляции.

В этом сезоне Краньо провел в серии А все 29 матчей, в которых пропустил 50 голов.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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