Голкипер «Кальяри» заразился коронавирусом
19:19
Голкипер «Кальяри» Алессио Краньо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Тест был сдан 4 апреля, после возвращения игрока из расположения национальной команды.
Сейчас голкипер находится на самоизоляции.
В этом сезоне Краньо провел в серии А все 29 матчей, в которых пропустил 50 голов.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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