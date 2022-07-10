Спортивный директор «Наполи»: «Мы сделали Кулибали предложение, от которого почти невозможно отказаться»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли рассказал о будущем защитника клуба Калиду Кулибали.

«Нет было необходимости говорить Кулибали, что мы не продадим его в «Ювентус». Для нас он неприкасаемый. Президент сделал ему предложение, от которого почти невозможно отказаться. Он предложил ему действительно много — 6 миллионов евро на пять лет, без бонусов, а также будущее в качестве менеджера. Потому что парень отличился на поле и за его пределами. Он многое нам дал и заслужил это невероятное предложение», — цитирует Джинтоли Tutto Napoli.

Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего сенегальца в 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.