Буффон назвал фаворитов нового сезона чемпионата Италии

Капитан «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о фаворитах грядущего сезона чемпионата Италии.

«Впереди всех я вижу «Ювентус» и «Интер». Причем у «бьянконери» мне кажется есть небольшое преимущество. «Милан» сразу после них. Я думал так в прошлом году, но они показали, что у них хорошая самоотдача», — цитирует Буффона La Stampa.

В прошлом сезоне серии А чемпионом стал «Милан», который завоевал золотые медали впервые за 11 лет.