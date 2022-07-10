«Рома» претендует на форварда «Кристал Пэлас» Заа

«Рома» хочет подписать нападающего «Кристал Пэлас» Вильфридом Заа, сообщает Goal.

По данным источника, в услугах 29-летнего ивуарийца заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуриньо. Специалист уже попросил спортивного директора «Ромы» Тиагу Пинту изучить возможность покупки футболиста.

В сезоне-2021/22 Заа забил 15 голов и сделал 2 результативных передачи в 37 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 38 миллионов евро.