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Спортивный директор «Атлетико» может уйти в «Рому»

09:41
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«Рома» ведет поиски нового спортивного директора. Главным кандидатом на этот пост является Андреа Берта, который занимает аналогичную должность в «Атлетико», сообщает Corriere dello Sport.

Еще одним кандидатом на эту должность является Фабио Паратичи из «Ювентуса».

В «Роме» нет человека, который выполняет функцию спортивного директора, с момента увольнения Джанлуки Петраки, который покинул клуб вслед за бывшим президентом Джеймсом Паллоттой.

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