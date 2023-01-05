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Сегодня, 02:38

Спаллетти объяснил, почему «Наполи» проиграл «Интеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Я не знаю, какие команды будут в итоге претендовать на чемпионство. Наверняка те, кто играет в лучший футбол. Мы знаем, что можем играть лучше, но иногда можем показать себя ниже наших лучших возможностей. Это поражение ничего для нас не меняет. Иногда на пути встречаются команды, которые не позволяют делать то, что вы обычно делаете», — цитирует Football Italia Спаллетти.

«Наполи» остался на первом месте в турнирной таблице серии А (41 очко). «Интер» идет на 4-й строчке, набрав 33 очка.
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 1 : 2
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 1 : 2
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 2 : 2
4.01 16:30
Торино – Верона
 1 : 1
4.01 18:30
Рома – Болонья
 1 : 0
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 2 : 1
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 0 : 1
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 1 : 1
4.01 22:45
Интер – Наполи
 1 : 0
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 1 : 1
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
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Специя

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Удинезе

 6
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Мариу Руй

Наполи

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

 7 1 2
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Эмполи

 14 1 1
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