Индзаги: «Победа над лидером — большое достижение, но впереди еще много матчей»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Мы выиграли девять из последних десяти матчей в лиге и очень хорошо сыграли в Лиге чемпионов, выйдя из группы. В начале сезона мы потеряли очки, но впереди еще долгий путь. Необходимо сосредоточиться на себе, двигаясь от матча к матчу.

У каждой отдельной игры своя история. Мы могли забить еще в первом тайме, но из-за собственных ошибок и усилий их вратаря не смогли этого сделать. Победа над лидером — большое достижение и должна придать нам уверенности в будущем. Борьба за чемпионство? Впереди еще так много матчей, а перерыв на чемпионат мира был для всех чем-то новым», - цитирует BBC Индзаги.

«Наполи» остался на первом месте в турнирной таблице серии А (41 очко). «Интер» идет на 4-й строчке, набрав 33 очка.