Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:00

Серия А: «Торино» — «Верона», «Интер» — «Наполи» и другие матчи 16-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
16-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
Милан
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 14:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Аталанта
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Верона
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 18:30. Olimpico (Рим)
Рома
Болонья
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 18:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Лацио
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 20:30. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Ювентус
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 20:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Монца
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Эмполи
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Наполи

Футбол
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главные мемы года: жест немцев на ЧМ, брошенный кот и Месси в образе Гарри Поттера
Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану
В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока
Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов
Белый дом анонсировал визит премьер-министра Японии в США
В МГИМО дали прогноз на возможные переговоры России и Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джилардино стал главным тренером «Дженоа»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости