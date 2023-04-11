Смоллинг на этой неделе может подписать новый контракт с «Ромой»
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг близок к продлению контракта с командой, утверждает Николо Скира.
Встреча агента 33-летнего защитника с руководством римлян ожидается на этой неделе. Смоллинг, скорее всего, подпишет контракт с клубом до 2025 года. Действующее соглашение англичанина рассчитано до конца сезона.
«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. До этого он выступал за команду на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 39 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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|
13
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|29
|9
|8
|12
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|
14
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|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
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|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
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|
20
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|15
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
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|
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Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|
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Мбала Нзола
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|П
|
|
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Наполи
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|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
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|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
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|1
|2
|
|
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