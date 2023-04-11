Паредес вернется из «Ювентуса» в «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес вернется в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, туринцы не собираются выкупать трансфер 28-летнего аргентинца. После возвращения из аренды игрок определится со своим будущем.

В текущем сезоне Паредес провел 25 матчей за «Ювентус», в которых отметился результативной передачей.