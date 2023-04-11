Паредес вернется из «Ювентуса» в «ПСЖ»
Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес вернется в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, туринцы не собираются выкупать трансфер 28-летнего аргентинца. После возвращения из аренды игрок определится со своим будущем.
В текущем сезоне Паредес провел 25 матчей за «Ювентус», в которых отметился результативной передачей.
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|
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|29
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|11
|11
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|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
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|29
|
16
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|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
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|29
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|26-54
|16
|
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|18-50
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|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
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Фиорентина – Аталанта
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Наполи
|21
|
|
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Интер
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|8
|И
|К
|Ж
|
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Эмполи
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|1
|6
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