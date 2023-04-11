Кокорин с большой долей вероятности вернется из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона

По информации «СЭ», нападающий «Ариса» Александр Кокорин с высокой долей вероятности вернется в «Фиорентину» по окончании нынешнего сезона.

Кипрский клуб доволен игрой форварда, но высокая зарплата Кокорина может стать препятствием в выкупе игрока.

Кокорин перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за кипрскую команду.

Контракт 32-летнего россиянина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года.