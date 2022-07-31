Гуренко: «Миранчук способен внести в игру «Торино» нотки интеллектуального футбола»
Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко оценил шансы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука заиграть в «Торино».
«Пусть «Торино» в последние сезоны демонстрировал не лучшие результаты, Миранчук способен внести в игру команды нотки интеллектуального футбола. Это человек, способный отдать великолепный пас, здорово сыграть из глубины и закрыть сразу несколько позиций: десятку, второго нападающего. Он обладает великолепными индивидуальными качествами, необходимыми для созидания на поле. Конечно, приход такого исполнителя усилит туринцев. Главное, чтобы партнеры его понимали, а Иван Юрич быстро нашёл место в своих построениях. Но если россиянина берут, значит, видят в составе», — заявил Гуренко RT.
Он считает, что Миранчук сможет быстро адаптироваться в новом коллективе.
«А тот факт, что новый коллектив решает несколько иные задачи, чем «Аталанта», даже пойдет на пользу Миранчуку, поскольку тут на него не будет оказываться такое давление. Он раскрепостится и станет больше брать игру на себя», — добавил Гуренко.
Сегодня, 31 июля спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что его клуб арендует 26-летнего Миранчука с правом выкупа. Завтра, 1 августа россиянин должен пройти медицинское обследование для завершения перехода.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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