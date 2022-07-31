Миранчук 1 августа пройдет медосмотр перед переходом в «Торино»

Полузащитник Алексей Миранчук завершает переход из «Аталанты» в «Торино», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В понедельник, 1 августа, 26-летний россиянин пройдет медосмотр. После этого сделка будет оформлен официально.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что речь идет об аренде с опцией выкупа.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.