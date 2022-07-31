«Наполи» интересуется вратарем «Айнтрахта» Траппом

«Наполи» проявляет интерес к вратарю «Айнтрахта» Кевину Траппу, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, приоритетным вариантом для неаполитанцев остается покупка голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Итальянцы перейдут к варианту с 32-летним Траппом в случае, если не договорятся о сделке с английским клубом.

В сезоне-2021/22 Трапп пропустил 61 гол в 45 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах, отыграв 7 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.