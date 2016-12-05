Защитник "Лацио" Сенад Лулич извинился перед игроком "Ромы" Антонио Рюдигером. 30-летний босниец оскорбил соперника после поражения со счетом 0:2 в римском дерби в рамках 15-го тура чемпионата Италии, заявив, что тот два года назад продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом.

– Теперь я смотрю на все это с холодной головой и понимаю, что просто ответил на провокацию, – написал Лулич в своем Instagram. – Я родом из страны, в которой многое знают о трагедиях на национальной почве. Жалею, что я так накалил обстановку после игры своим неудачным высказыванием.

Отметим, что Луличу грозит дисквалификация на десять матчей, а также крупный штраф.