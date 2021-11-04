Семин высказался о перспективах Миранчука в «Аталанте»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что он думает о перспективах Алексея Миранчука в «Аталанте».

— Почему, по-вашему, у него не складывается в Бергамо? И что делать дальше? Аренда в Италию, возвращение в Россию?

— Сейчас Миранчук вызван в национальную сборную, и для него это очень хороший шанс о себе заявить и переломить ситуацию в клубе. Всем людям, которые в него не верят, в том числе в какой-то степени и Гасперини, там будет возможность показать, что он — футболист высокого уровня.

Почему-то уверен, что он все равно должен заиграть. Некоторые вещи мне не особенно понятны. То игровое время, которое ему дают, он использует неплохо, успевает принести пользу и за 15-20, и даже за 10 минут. Но полный матч Алексею не давали почти ни разу! С другой стороны, внутри команды ситуация видится совсем по-другому, но это лично мое мнение со стороны.

Полностью интервью Юрия Семина — здесь.