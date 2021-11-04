Семин высказался о перспективах Миранчука в «Аталанте»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что он думает о перспективах Алексея Миранчука в «Аталанте».
— Почему, по-вашему, у него не складывается в Бергамо? И что делать дальше? Аренда в Италию, возвращение в Россию?
— Сейчас Миранчук вызван в национальную сборную, и для него это очень хороший шанс о себе заявить и переломить ситуацию в клубе. Всем людям, которые в него не верят, в том числе в какой-то степени и Гасперини, там будет возможность показать, что он — футболист высокого уровня.
Почему-то уверен, что он все равно должен заиграть. Некоторые вещи мне не особенно понятны. То игровое время, которое ему дают, он использует неплохо, успевает принести пользу и за 15-20, и даже за 10 минут. Но полный матч Алексею не давали почти ни разу! С другой стороны, внутри команды ситуация видится совсем по-другому, но это лично мое мнение со стороны.
Полностью интервью Юрия Семина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-yuriya-semina-ob-igre-zenita-v-lige-chempionov-trenere-sergee-semake-i-buduschem-lokomotiva-1853546/
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