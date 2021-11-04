Игорь Рабинер встретился с легендарным тренером в Италии.

Два года назад Юрий Палыч, возглавляя «Локомотив», едва не разжился в Турине очками: Алексей Миранчук открыл счёт, Криштиану Роналду закрыли, но все тот же Пауло Дибала, выйдя на замену, сделал дубль и принёс «Юве» победу. Теперь Сёмин приехал на «Ювентус Стэдиум» в качестве зрителя — пусть и не простого, а VIP.

После матча я попросил тренера подвести итоги игры, но этим наш разговор не ограничился. Обсудили и его непопадание на матч «Аталанта» — «Лацио», и Семака с Карпиным, и Миранчука с Хайкиным, и «Локомотив» со сменой главного тренера, и серебряную медаль Сёмина, подаренную юному болельщику, и видение Юрием Палычем своего тренерского будущего.

«Аллегри сильно разозлил своих игроков, и это сработало»

— Надеялись ли в Турине на гораздо большее от «Зенита», учитывая его 11:2 в двух последних матчах и два поражения «Ювентуса» от середняков?

— Да, все-таки надеялся на положительный результат. Во-первых, у «Зенита» была уверенность, он провёл хорошие матчи и получил много позитива. Но Аллегри после двух поражений создал экстремальную ситуацию, даже забрав игроков на долгосрочные сборы. Он сильно разозлил своих футболистов. Этот психологический приём, думаю, сыграл очень большую роль. Делаю такой вывод, потому что игроки «Ювентуса» выигрывали почти все единоборства. Это вдобавок к тому, что в целом состав туринцев сильнее, чем у «Зенита». Более высокая квалификация помножилась на эту агрессию, периодически — на очень злой и жесткий прессинг. Это и принесло победу.

Ну и, конечно, у них есть такой игрок, как Дибала, который два года назад так же своим мастерством решил исход нашего матча в Турине. Ещё два его удара с «Зенитом» чудом не попали в цель.

— Как вам нынешний «Ювентус», занимающий десятое место в серии А, на фоне той «Старой Синьоры», против которой играл «Локомотив»?

— Таблица всегда отображает состояние дел. Тогда «Ювентус» был на первом месте с отрывом, сейчас идёт в середине. Мне кажется, в оборонительных действиях команда играет хуже, чем раньше. Это основная разница.

Есть она и в стиле игры. В тот период «Ювентус» показывал футбол более комбинационного плана, а теперь он, пожалуй, более агрессивен в прессинге.

— Повлияло ли на ход матча решение судьи дать Дибале перебить пенальти? И что вы об этом думаете?

— Влияет каждая деталь, в том числе и этот пенальти. Мне в целом непонятно, почему его перебивали.

— Все же Барриос и Ловрен вбежали в штрафную до удара.

— Да, но на сам удар это не повлияло вообще никак. Далеко не все судьи реагируют на подобные действия — в противном случае перебивалось бы гораздо больше 11-метровых.

Может, не случись этого, тональность нашего разговора была бы совсем другой. Все-таки у «Зенита» были неплохие моменты во втором тайме, в районе 70-й минуты наладился контроль мяча. Гол забили — правда, уже в конце, когда хорошо сработала связка Дзюба — Азмун.

— Вам, к слову, понятно решение Валерия Карпина не вызывать Дзюбу, а также Соболева с Агаларовым, на ноябрьские матчи сборной России?

— Давайте поговорим об этом после матчей с Кипром и Хорватией. Могу сказать одно: у Карпина всё под контролем. Штаб отсматривает всех игроков, видит своё направление игры в этих двух матчах. Всё, что происходило до сих пор, было очень положительно. Мне кажется, ни один тренер, который приступал к работе со сборной, не набирал столько очков, сколько Валерий. Давайте ему доверим и его поддержим.

Леонардо Бонуччи и Паоло Дибала празднуют гол в ворота «Зенита». Фото Reuters

«Семак — сегодня наш лучший тренер»

— Времена, когда вы громили 3:0 «Интер», навсегда позади?

— Пока ситуация такая, какая есть. Когда наступят другие времена, говорить очень сложно. Но верю в развитие нашего футбола. Долго так продолжаться не может.

Не стал бы делать однозначного акцента на российских футболистах. Иностранцы в наших клубах должны быть сильнее них, для того их и берут. В матче «Ювентус» — «Зенит» я этого не увидел — легионеры не выделялись на общем фоне. Они явно уступали хозяевам, причём, как я уже говорил, не только в мастерстве, но и в агрессии, единоборствах. Последнее, если мы хотим чего-то добиваться, — недопустимо. Недостаток мастерства мы должны компенсировать именно этим.

— Не разочаровал ли вас в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Многие уже называют «Зенит» командой для внутреннего пользования.

— Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал.

— Что-то в матчах с «Ювентусом» он мог сделать сильнее — в частности, с тактической точки зрения?

— Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса».

Сергей Семак. Фото AFP

Хорошая игра за сборную для Миранчука — шанс переломить ситуацию в клубе

— Можете рассказать о своей нынешней поездке в Италию? В том числе о том, как вас не пустили на матч «Аталанта» — «Лацио»?

— Ситуация очень простая. Всё было сделано правильно. Хочешь ходить на футбол — пожалуйста, сделай прививку. Или сдай перед матчем тест. Я его сделать не успел, поэтому и не попал на матч. Условия одинаковые для всех.

Наша прививка «Спутник», которую я сделал, для итальянцев недействительна. Считаю, это совершенно неправильно. Наверное, должны взаимно признать как наши хорошие вакцины, так и западные. Простые люди здесь ни при чем, мы хотим общаться, ездить друг к другу. А то, что надо прививаться, видно невооружённым взглядом.

— В Италии очень большие очереди на тесты. Я в понедельник в Турине вообще не успел — такая была толчея при считанных открытых аптеках из-за праздника, — а во вторник это заняло полтора часа.

— В день матча «Аталанта» — «Лацио» тоже были большие очереди — потому мы и не успели. Перед «Ювентус» — «Зенит» это удалось достаточно быстро. Если заблаговременно об этом позаботиться — всё будет нормально. Результат дают уже через 15 минут после сдачи теста.

Жаль, что не попал на «Аталанта» — «Лацио». И команды интересные, и на Алексея (Миранчука, — Прим. И.Р.) вживую хотелось посмотреть.

— Не увиделись с ним?

— Нет. У них были две игры подряд, и отвлекать не было никакого смысла.

— Почему, по-вашему, у него не складывается в Бергамо? И что делать дальше? Аренда в Италию, возвращение в Россию?

— Сейчас Миранчук вызван в национальную сборную, и для него это очень хороший шанс о себе заявить и переломить ситуацию в клубе. Всем людям, которые в него не верят, в том числе в какой-то степени и Гасперини, там будет возможность показать, что он — футболист высокого уровня.

Почему-то уверен, что он все равно должен заиграть. Некоторые вещи мне не особенно понятны. То игровое время, которое ему дают, он использует неплохо, успевает принести пользу и за 15-20, и даже за 10 минут. Но полный матч Алексею не давали почти ни разу! С другой стороны, внутри команды ситуация видится совсем по-другому, но это лично мое мнение со стороны.

Алексей Миранчук (справа). Фото Global Look Press

«Расчувствовался и подарил мальчику медаль. А клуб мне ее не вручил, а передал»

— Недавно «Локомотив» вручил вам серебряную медаль за чемпионат-2019/20. Вы ее тут же подарили мальчику на Южной трибуне. Это была импровизация?

— Стопроцентная импровизация! Я просто увидел мальчика в моей майке.

— С надписью «No Semin — no party».

— Да. Эти майки — старые, ещё когда я работал в клубе. Увидел их и у него, и у его мамы. В какой-то степени расчувствовался, поэтому и подарил медаль.

— Потом с ними не общались?

— Нет. Поблагодарил их в Инстаграме, они тоже что-то написали. Больше я их не видел. Но самое важное и интересное в том, что я не ошибся: это семья старых болельщиков «Локомотива». Мама переживает за команду с 2000 года! И привела на футбол сына, который тоже всегда будет болельщиком «Локомотива».

— Теперь, после такой истории, уж точно. Для вас многое значила эта медаль? Приятно было, что клуб решил так поступить?

— Мы с Юрием Батуренко заслужили эти медали. В нормальном обществе человек должен получить то, что заработал. В этом серебре было 95 процентов нашей работы. Вот и всё.

Другое дело — в каких условиях ее вручают. Нашли какой-то вариант. Одним это понравилось, другим — нет. Самое главное — эти медали, можно сказать, нам передали.

— Хорошее слово нашли.

— Да, не вручили, а именно передали (смеётся).

— А как относитесь к тому, что сейчас происходит в «Локомотиве»?

— Мне не нравится громадное количество иностранных специалистов в штабе. Считаю, что нашем клубе должны работать свои плюс какие-то топовые иностранцы. Но в первую очередь все-таки наши — тренеры, помощники, физиотерапевты...

Когда я приехал, например, в киевское «Динамо», мне сказали: «Ты можешь взять с собой всего двух помощников, все остальные будут наши». Мы уедем — а эти люди останутся. И я с таким подходом согласен. Может, нынешние руководители видят ситуацию по-другому.

— Как восприняли отставку Марко Николича и назначение Маркуса Гисдоля?

— Хочу видеть логику во всех изменениях и понимать — в чем тут интересы футбола? Пока на этот вопрос ответить не готов.

— Правда ли, что Пашинина с Лоськовым хотели отстранить от участия в тренировках?

— Не знаю. Вообще не вхож сейчас в клуб — ни за какими советами ко мне не обращаются. У меня нет там никакого общения.

Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Еду в Рим посмотреть на Хайкина. По игре ногами ему у нас нет равных»

— Куда держите путь из Турина?

— В Рим. Хочу посмотреть на стадионе матч «Ромы» с норвежским «Буде-Глимт», который разгромил римлян дома — 6:1. И в первую очередь — на Никиту Хайкина, вратаря, которого впервые вызвали в сборную.

— Неудивительно — Хайкин говорил мне, что вы во многом спасли его карьеру, в юном возрасте взяв в молодёжную команду «Мордовии», которую тогда возглавляли.

— Да, хочется теперь увидеть его наяву! Помимо «Мордовии», были моменты, когда он был без команды и тренировался с Зауром Хаповым. На мой взгляд, Никита достиг больших успехов, и тренеры национальной команды вызывали его справедливо. А дальше уже жизнь покажет.

Он — чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей. Там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах. У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться.

— Какие?

— Игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и мало — на международном уровне.

— Во времена «Мордовии» могли себе представить, что Хайкин может дорасти до сборной?

— Сложно было что-то предугадать. Но, во-первых, он очень работоспособный — и тогда таким был. Во-вторых, высокий, хорошие данные. А самое главное, что он по-настоящему любит свою профессию, предан футболу. Это ему помогло. Он был во многих странах — например, Израиле. Но нашёл себя в Норвегии.

— Понимаю, почему вы делаете акцент на любви к профессии. Большинство футболистов — из бедных семей, а его отец — крупный банкир, и Хайкину совершенно не было финансовой нужды колесить по миру в поисках себя как вратаря.

— Это как раз говорит о том, что он очень любит футбол. И самое важное — Никита сам по себе. Самостоятельный человек, который сам принимает решения. Нашёл своё дело и хорошо его делает.

— А когда ждать возвращения к своему делу тренера Сёмина? И насколько актуальна задача, которую вы когда-то перед собой поставили — побить рекорд Константина Бескова, выигравшего трофей, Кубок России, в 74 с половиной года?

— Я же езжу по разным странам смотреть футбол! Если мне это нравится, если у меня есть азарт — значит, вполне можно, что ещё постараюсь побить рекорд Константина Ивановича. Самое главное, интересно человеку или нет. Мне — интересно. А жизнь подскажет, случится это или нет.