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Главный тренер «Милана» Пиоли признан лучшим тренером серии А в октябре

18:55
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам октября, сообщает пресс-служба итальянской лиги.

«Композитор симфонии россонери. Октябрь побед Серии А», — написано в Twitter.

В серии А в октябре «Милан» провел пять матчей и все выиграл. Команда Стефано Пиоли обыграла «Аталанту» (3:2), «Верону» (3:2), «Болонью» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рому» (2:1).

На данный момент «Милан» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

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