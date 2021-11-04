Главный тренер «Милана» Пиоли признан лучшим тренером серии А в октябре
18:55
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам октября, сообщает пресс-служба итальянской лиги.
«Композитор симфонии россонери. Октябрь побед Серии А», — написано в Twitter.
В серии А в октябре «Милан» провел пять матчей и все выиграл. Команда Стефано Пиоли обыграла «Аталанту» (3:2), «Верону» (3:2), «Болонью» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рому» (2:1).
На данный момент «Милан» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны.
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