12-й тур чемпионата Италии по футболу.

В центральной встрече тура «Милан» сыграет против «Интера». «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в субботу в гостях сыграет против «Кальяри».

5 ноября, пятница

«Эмполи» — «Дженоа» (22:45 мск)

6 ноября, суббота

«Специя» — «Торино» (17:00)

«Ювентус» — «Фиорентина» (20:00)

«Кальяри» — «Аталанта» (22:45)

7 ноября, воскресенье

«Венеция» — «Рома» (14:30)

«Сампдория» — «Болонья» (17:00)

«Удинезе» — «Сассуоло» (17:00)

«Лацио» — «Салернитана» (20:00)

«Наполи» — «Верона» (20:00)

«Милан» — «Интер» (22:45)

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Турнирная таблица серии А — здесь