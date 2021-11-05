Чемпионат Италии: «Милан» — «Интер» и другие матчи 12-го тура
09:45
12-й тур чемпионата Италии по футболу.
В центральной встрече тура «Милан» сыграет против «Интера». «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в субботу в гостях сыграет против «Кальяри».
5 ноября, пятница
«Эмполи» — «Дженоа» (22:45 мск)
6 ноября, суббота
«Специя» — «Торино» (17:00)
«Ювентус» — «Фиорентина» (20:00)
«Кальяри» — «Аталанта» (22:45)
7 ноября, воскресенье
«Венеция» — «Рома» (14:30)
«Сампдория» — «Болонья» (17:00)
«Удинезе» — «Сассуоло» (17:00)
«Лацио» — «Салернитана» (20:00)
«Наполи» — «Верона» (20:00)
«Милан» — «Интер» (22:45)
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю