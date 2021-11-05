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Чемпионат Италии: «Милан» — «Интер» и другие матчи 12-го тура

09:45
«Милан» сыграет с «Интером» в матче 12-го тура серии А. Фото Reuters
«Милан» сыграет с «Интером» в матче 12-го тура серии А. Фото Reuters
Теги:
12-й тур чемпионата Италии по футболу.

В центральной встрече тура «Милан» сыграет против «Интера». «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в субботу в гостях сыграет против «Кальяри».

5 ноября, пятница

«Эмполи» — «Дженоа» (22:45 мск)

Эмполи — Дженоа

6 ноября, суббота

«Специя» — «Торино» (17:00)

Специя — Торино

«Ювентус» — «Фиорентина» (20:00)

Ювентус — Фиорентина

«Кальяри» — «Аталанта» (22:45)

Кальяри — Аталанта

7 ноября, воскресенье

«Венеция» — «Рома» (14:30)

Венеция — Рома

«Сампдория» — «Болонья» (17:00)

Сампдория — Болонья

«Удинезе» — «Сассуоло» (17:00)

Удинезе — Сассуоло

«Лацио» — «Салернитана» (20:00)

Лацио — Салернитана

«Наполи» — «Верона» (20:00)

Наполи — Верона

«Милан» — «Интер» (22:45)

Милан — Интер

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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