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Сегодня, 17:30

«Сассуоло» — «Аталанта»: прямая трансляция матча серии А

Матч 1-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Аталанта» начнется в 19.30 мск 20 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Джан Пьеро Гасперини.
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

В воскресенье, 20 августа, «Сассуоло» дома примет «Аталанту» в матче первого тура сезона-2023/2024 чемпионата Италии по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Мапеи» в Реджо-нель-Эмилии, начало — в 19.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Футбол 2» покажет видеотрансляцию матча «Сассуоло» — «Аталанта». Прямой эфир начнется в 19.25.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями игры.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. При этом 27-летний футболист не попал в окончательную заявку команды на игру против «Сассуоло».

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Серия А, все матчи выходных: расписание игр 1 тура чемпионата Италии

Футбол
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
Серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Рома» — «Салернитана»: прямая трансляция матча серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
2
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
3
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
4
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
5
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
6
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
10
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
11
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
18
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
19
 Монца 1 0 0 1 0-2 0
20
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
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36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 1 : 4
19.08 21:45
Интер – Монца
 2 : 0
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 2
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1
П
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Интер

 1
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1
И К Ж
Маттия Бани

Маттия Бани

Дженоа

 1 0 1
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1 0 1
Джакомо Бонавентура

Джакомо Бонавентура

Фиорентина

 1 0 1
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