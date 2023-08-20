Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:30

«Рома» — «Салернитана»: прямая трансляция матча серии А

Матч 1-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Салернитана» начнется в 19.30 мск 20 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото AFP

20 августа, в воскресенье, «Рома» дома примет «Салернитану» в матче первого тура чемпионата Италии сезона-2023/2024.

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями матча «Рома» — «Салернитана». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 19.25.

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место с 63 очками в турнирной таблице серии А. «Салернитана» завершила сезон 15-й с 42 баллами.

Серия А, все матчи выходных: расписание игр 1 тура чемпионата Италии.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Рома
ФК Салернитана
Серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Массажист Кокорина уверен, что приход игрока в «Сочи» положительно повлиял на игру команды

«Сассуоло» — «Аталанта»: прямая трансляция матча серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
2
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
3
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
4
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
5
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
6
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
10
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
11
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
18
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
19
 Монца 1 0 0 1 0-2 0
20
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 1 : 4
19.08 21:45
Интер – Монца
 2 : 0
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 2
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1
П
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Интер

 1
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1
И К Ж
Маттия Бани

Маттия Бани

Дженоа

 1 0 1
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1 0 1
Джакомо Бонавентура

Джакомо Бонавентура

Фиорентина

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости