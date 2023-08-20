20 августа, в воскресенье, «Рома» дома примет «Салернитану» в матче первого тура чемпионата Италии сезона-2023/2024.

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями матча «Рома» — «Салернитана». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 19.25.

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место с 63 очками в турнирной таблице серии А. «Салернитана» завершила сезон 15-й с 42 баллами.

Серия А, все матчи выходных: расписание игр 1 тура чемпионата Италии.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»