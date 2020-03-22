Роналду потеряет около 10 миллионов евро из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса многие футболисты потеряют в деньгах. Испанское издание Mundo Deportivo подсчитало, чего могут лишиться игроки.

Сообщается, что сокращение зарплаты может составить 20-30 процентов. Так, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который зарабатывает 30 миллионов евро за сезон, может потерять около 10 миллионов.

Указано, что потери футболистов будут пропорциональны их зарплате. Соответственно, больше всего потеряют в деньгах те, у кого самые выгодные контракты.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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