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Сегодня, 18:13

«Рома» не собирается продавать Тэмми Абрахама

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» не планирует продавать нападающего Тэмми Абрахама, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что бывший клуб нападающего «Челси» вправе выкупить его обратно за 67 миллионов евро с 2023 года.

24-летний футболист перешел из «Челси» в «Рому» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Абрахам сыграл в 29 матчах серии А, в которых забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

ФК Рома
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 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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 1 : 1
6.01 20:30
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6.01 20:30
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Интер

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Лацио

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