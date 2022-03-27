«Рома» не собирается продавать Тэмми Абрахама

«Рома» не планирует продавать нападающего Тэмми Абрахама, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что бывший клуб нападающего «Челси» вправе выкупить его обратно за 67 миллионов евро с 2023 года.

24-летний футболист перешел из «Челси» в «Рому» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Абрахам сыграл в 29 матчах серии А, в которых забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.