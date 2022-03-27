«Болонья» готова предложить Михайловичу новый контракт

Руководство «Болоньи» планирует поддержать больного лейкемией главного тренера Синишу Михайловича, продлив контракт с сербским специалистом до 2024 года, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, Михайлович узнал о заболевании в 2019 году. Ему удалось выздороветь после трех курсов химиотерапии и пересадки костного мозга. Однако 26 марта серб сообщил о рецидиве своего недуга.

После 29 туров нынешнего сезона серии А «Болонья» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Под руководством Михайловича команда одержала всего одну победу в последних 10 встречах.

Ранее сообщалось, что место Михайловича может занять Дженарро Гаттузо.