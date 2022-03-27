Кулибали готов продлить контракт с «Наполи»

Сразу несколько европейских топ-клубов проявляют интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Однако сам футболист готов подписать новый контракт с клубом из Неаполя, сообщает Tutto Napoli.

В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за «Наполи» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его действующий контракт с итальянским клубом истекает летом 2023 года.

В составе сборной Сенегала Кулибали стал победителем Кубка африканских наций 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.